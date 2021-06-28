В России очень сильно снизились цены на iPhone SE. Об этом рассказал портал Hi-Tech Mail.ru.

Данная модель, вышедшая в 2020 году, как было заявлено, стала преемником iPhone SE. В настоящее время приобрести оригинальную модель, которая вышла ещё в 2016 году, больше нельзя. Обновлённая модель имеет процессор Apple A13 Bionic, IPS-экран в 4,7 дюйма, 3 Гб оперативной камеры. Разрешение камеры составляет 12 Мп.

Как сообщается, смартфон с накопителем на 64 гигабайта сейчас можно купить за 33 370 рублей. На сайте Apple устройство обойдётся дороже – примерно в 40 тысяч рублей. Как было отмечено, в целом данная модель, считающаяся «бюджетной», стала стоить на четверть дешевле, чем после представления.

Недавно мы сообщали, что компания Apple сняла с производства iPhone 12 Mini. Это решение было обосновано низким спросом на данную модель.