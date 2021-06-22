Компания Apple прекратила выпуск 5,4-дюймового iPhone 12 Mini. Об этом сообщают аналитики тайваньской исследовательской компании TrendForce.

При этом, как указывается, смартфон сняли с производства досрочно. Согласно имеющейся информации, причиной этого является весьма низкий спрос на данную модель. Ранее о том, что iPhone 12 Mini плохо продаётся, сообщали различные инсайдеры.

По словам аналитиков, производство iPhone 12 Mini было прекращено ради того, чтобы сосредоточить силы на производстве более популярных моделей. Указывается также, что в компании рассчитывали, что модель всё же будет пользоваться спросом. Кроме того, по некоторым слухам, осенью Apple должна представить iPhone 13 Mini.

На данный момент iPhone 12 Mini ещё можно купить как в онлайн-магазинах, так и на розничных точках.

Недавно компания Apple провела презентацию новой ОС MacOS Monterey. Её релиз назначен на осень.