Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Apple прекратила выпуск 5,4-дюймового iPhone 12 Mini. Об этом сообщают аналитики тайваньской исследовательской компании TrendForce.

При этом, как указывается, смартфон сняли с производства досрочно. Согласно имеющейся информации, причиной этого является весьма низкий спрос на данную модель. Ранее о том, что iPhone 12 Mini плохо продаётся, сообщали различные инсайдеры.

По словам аналитиков, производство iPhone 12 Mini было прекращено ради того, чтобы сосредоточить силы на производстве более популярных моделей. Указывается также, что в компании рассчитывали, что модель всё же будет пользоваться спросом. Кроме того, по некоторым слухам, осенью Apple должна представить iPhone 13 Mini.

На данный момент iPhone 12 Mini ещё можно купить как в онлайн-магазинах, так и на розничных точках.

Недавно компания Apple провела презентацию новой ОС MacOS Monterey. Её релиз назначен на осень.

Вам может понравиться

Растущее давление на майнеров в Китае обрушило курсы криптовалют

Криптовалюты снова подешевели после падения мощности китайских майнинговых ферм, произошедшего из-за давления властей на «добычу» электронных валют. На территории КНР сразу в 5 провинциях запретили деятельность майнинговых комплексов, что привело

Журналист Forbes призвал владельцев iPhone срочно удалить Google Maps

Журналист издания Forbes Зак Доффман заявил, что пользователям iPhone нужно удалить Google Maps со своих устройств. Как он объяснил, удалить приложение нужно из-за того, что оно собирает информацию, имеющую отношение
  • Анна
  • 22.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 июня – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 22 июня – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 июня – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 22 июня – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 22 июня – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 22 июня – ясно, до 28 °C |