Сотрудники КБ «Малахит» работают над новой атомной подлодкой под названием «Горгона», обладающей малым водоизмещением и способной выполнять множество различных задач.

Данная информация была обнаружена в отчетах конструкторского бюро за прошлый год. В них указывается, что специалистами был спроектирован облик субмарины и рассчитаны ее технические параметры. Они также подготовили документы по еще одной малой подводной лодке, которая называется «Сервал» и оснащается анаэробной силовой установкой.

Речь идет об АПЛ, обладающей сменно-модульной архитектурой, позволяющей размещать на ней различную полезную нагрузку, начиная от торпед и заканчивая подводными беспилотниками. Комплектацию можно будет изменять прямо в доках. Однако пока что готова только концепция «Горгоны».