Новые группы и подразделения вооруженных сил, о которых недавно говорил министр обороны Сергей Шойгу на западе России, появляются в основном в Калининградской области, отмечает российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. На его слова обратили внимания журналисты польского военного издания Defence24, опубликовавшие соответствующую статью.

В конце мая Шойгу заявил, что в западном военном округе России, в ответ на действия стран НАТО, будет создано около 20 новых групп и воинских частей. Других подробностей он не сообщал.

По словам Фельгенгауэра, слова министра касаются не новых действий, а изменений, которые происходят в Калининградской области уже давно. Там создана 18-я моторизованная дивизия. Первая информация об этом появилась в декабре 2020 года. Очевидно, что ядром новой дивизии станет реформированная 79-я мотострелковая бригада, в которую входят подразделения боевой защиты. В новую дивизию войдут реформированные механизированные полки (275-й полк и 280-й полк) и 11-й бронетанковый полк.

Раньше группа войск в Калининграде была более оборонительной по своему характеру. «Сейчас создается очень сильная дивизия из четырех полков. Очевидно, что это серьезная наступательная группировка, которая может быть использована в разных направлениях», – сказал комментатор. По его мнению, очевидно, что именно эти силы имел в виду Шойгу, потому что о них говорили и раньше, хотя не исключено, что помимо них есть и другие подразделения Западного военного округа.

По словам Фельгенгауэра, 18-я дивизия получает новые танки Т-72Б3М, при помощи которых способна проводить стремительное наступление. «Возможности увеличиваются, количество солдат увеличивается, и, прежде всего, увеличивается количество бронетехники», – сказал Фельгенгауэр. Таким образом, добавляет эксперт, в Калининграде российская армия создает «бронированный кулак», как это было во времена холодной войны.

Другой российский аналитик – Александр Гольц – комментируя заявление Шойгу, отметил, что увеличение количества подразделений «вообще не свидетельствует об усилении боевой силы российской армии».

«Общее количество военнослужащих в вооруженных силах не увеличивается», а это значит, по словам эксперта, что новые подразделения не полностью укомплектованы. «В случае угрозы войны им придется ждать вербовки в резерв», – сказал Гольц.

Эксперт добавил, что предшественник Шойгу Анатолий Сердюков в 2008-2012 годах сократил количество подразделений в рамках реформы вооруженных сил, тем самым используя весь кадровый потенциал остальных. Тем не менее, «Сердюков вел свои реформы в то время, когда перед вооруженными силами России не была поставлена задача противостоять НАТО», и теперь Минобороны «должно – чтобы продемонстрировать правителям – постоянно говорить, что оно увеличивает количество подразделений», сказал Гольц.

Тем не менее, Гольц также сравнивает ситуацию в Западном военном округе с ситуацией, известной со времен холодной войны.

«На мой взгляд, мы находимся в состоянии новой холодной войны. Западный военный округ является перспективным районом, который находится непосредственно в зоне соприкосновения с вооруженными силами стран НАТО. Это можно сравнить с конфронтацией, которая произошла в Германии во время предыдущей холодной войны. Сейчас линия противостояния переместилась к границам России с прибалтийскими республиками и Польшей», – сказал Гольц.

Тем не менее, по его мнению, ресурсы России «ограничены», и, хотя Москва «хочет оказать силовое давление», она прибегла к словесному запугиванию. Эксперт считает, что министру Шойгу разрешено «преднамеренно раздувать» данные или не уточнять их, надеясь, что его коллеги из западных армий поверят в самый пессимистичный для себя сценарий.