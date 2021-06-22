22 июня 1941 года силы ВМФ СССР, в отличие от сухопутных войск, показали боевую готовность перед нападением врага.

Как сообщил в своих мемуарах адмирал флота СССР Н.Г. Кузнецов, он получил приказ привести флоты в полную боевую готовность из-за возможного нападения Германии. Он послал адмирала Алафузова отправлять телеграммы, а также сам принялся лично обзванивать командование флотов. Благодаря этому моряки сумели подготовиться, в то время как для сухопутных войск нападение стало неожиданностью.

В ночь на 22 июня флот сохранил все свои корабли. Но в последующие несколько дней были большие потери. Так, Краснознаменный Балтийский флот (КБФ) потерял два эсминца и десять подлодок.

По словам исследователей, среди всех подлодок готовыми к боевым действиям были лишь семь единиц. 17 подлодок считались «условно готовыми», остальные же по разным причинам не были готовы к боям.

По мнению некоторых экспертов, КБФ потерял множество кораблей из-за того, что упор был сделан на оборону, а не на атаку. Кроме того, отмечается, что боевая готовность практически ничего не дала, так как необходимо время на вывод кораблей на позиции.

Недавно немецкое издание Die Welt рассказало о причине, из-за которой Третий Рейх проиграл СССР. Как было заявлено, одной из главных причин является переоценка своих сил.