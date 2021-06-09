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В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в российском ОПК, отметили, что стратегический бомбардировщик ПАК ДА будет оснащен новейшей системой обороны, способной защитить от любых видов вооружения.

Собеседник информационного агентства заявил, что для самолета создается совершенно другая оборонная бортовая система, которая может отразить как оптическую, так и радиолокационную атаку. Он заявил, что оружие в нем будет находиться внутри фюзеляжа. Его также оснастят ракетами огромной дальности, что даст ему возможность уничтожать цели, не входя в зону действия средств ПВО.

Отмечается, что на данный момент времени создается тестовый образец ПАК ДА. Согласно предварительным сведениям, речь идет о воздушном судне, создаваемом по технологии стелс. Ожидается, что он выполнит первый полет через 5-6 лет.

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