В настоящий момент риск применения ядерного оружия можно назвать чрезвычайно высоким, уверена заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу. Она отметила, что подобной опасности не возникало еще со времен давно завершившейся холодной войны.

По ее словам, договора о контроле за ядерными вооружениями исправно продлеваются, однако они постепенно теряют свой смысл. Поэтому можно ожидать совсем скорого их разрушения. Кроме того, все больше государств в стратегиях своей национальной безопасности ставят на первое место именно стратегическое оружие.

Организация объединенных наций называет главными причинами повышения риска применения ядерного потенциала практически полное отсутствие диалога между противоборствующими сторонами, чрезвычайно напряженной ситуацией в отдельных регионах планеты, а также вновь развязанную гонку вооружений. Единственный способ снизить, а то и полностью устранить риски – это ликвидация стратегического оружия, уверена Накамицу. В то же время она признает, что реализация данного сценария не представляется возможной.