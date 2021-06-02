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Кевином Ститтом, губернатором Оклахомы, был подписан указ о присвоении имени Дональда Трампа, экс-лидера США, одному из участков автодороги в американском штате.

Данная часть трассы находится возле границы между Техасом и Оклахомой. В длину она достигает примерно 35 километров. На интернет-ресурсе Axios отмечают, что оклахомский Минтранс теперь должен разместить на этом участке дорожные указатели с именем бывшего президента.

В СМИ напоминают, что в данном американском штате в ходе президентских выборов большинство жителей обычно поддерживают кандидатов со стороны республиканцев. В прошлом году Трампу удалось победить в этом регионе, набрав более 66 процентов голосов.

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  • Анна
  • 31.05.2021
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