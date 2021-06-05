Во времена холодной войны США и Россия разработали штурмовики A-10 и Су-25 для молниеносных атак на бронетехнику и живую силу противника. Американский самолет в 2022 году отправится в утиль, а вот российский все еще модернизируется и продолжает службу, сообщает автор издания The National Interest Себастьян Роблин.

Су-25 на Западе окрестили «летающим танком» из-за прочной брони, толщина которой составляет около 2,5 сантиметров. Благодаря этому, сбить штурмовик невероятно сложно. За несколько десятилетий самолет принимал непосредственное участие в двенадцати вооруженных столкновениях, среди которых гражданские войны на Украине и в Сирии, а также конфликт в Ираке.

Несмотря на большую толщину брони, Су-25 получился более легким, чем американский штурмовик. Также он по сравнении с A-10 способен развивать более высокие скорости и эффективно маневрировать, уходя от атак противника. По огневой мощи он также превосходить свой американский аналог.