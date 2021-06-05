Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во времена холодной войны США и Россия разработали штурмовики A-10 и Су-25 для молниеносных атак на бронетехнику и живую силу противника. Американский самолет в 2022 году отправится в утиль, а вот российский все еще модернизируется и продолжает службу, сообщает автор издания The National Interest Себастьян Роблин.

Су-25 на Западе окрестили «летающим танком» из-за прочной брони, толщина которой составляет около 2,5 сантиметров. Благодаря этому, сбить штурмовик невероятно сложно. За несколько десятилетий самолет принимал непосредственное участие в двенадцати вооруженных столкновениях, среди которых гражданские войны на Украине и в Сирии, а также конфликт в Ираке.

Несмотря на большую толщину брони, Су-25 получился более легким, чем американский штурмовик. Также он по сравнении с A-10 способен развивать более высокие скорости и эффективно маневрировать, уходя от атак противника. По огневой мощи он также превосходить свой американский аналог.

Вам может понравиться

Захарова прокомментировала “мощное откровение” главы МИД Чехии

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на заявление главы чешского МВД Яна Гамачека. Он сообщил, что спецслужбы Чехии отозвали из Москвы своих подчиненных сразу перед «разоблачением» виновников

Daily Mail: Учения НАТО “Стойкий защитник” это давление на Россию перед встречей Байдена и Путина

В рамках маневров Steadfast Defender, начавшихся у берегов Португалии, натовские корабли проведут ряд тренировочных мероприятий сперва в Средиземном, а затем и в Черном море. По мнению журналистов Daily Mail, эти

Ученые США и Израиля продлили срок жизни мышей на 23 процента

Ученые из Израиля провели эксперимент на мышах и заявили о создании методики, которая способна продлевать жизнь на 23 процента. При этом действует она не только на грызунов, но и на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |