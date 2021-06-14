О существовании суперкавитационной подводной ракеты ВА-111 «Шквал» западному миру стало известно лишь после распада СССР, хотя разработана она была задолго до этого. Но вся информация хранилась много лет под грифом «секретно».

В очередной раз на «Шквал» решил обратить внимание один из журналистов издания The National Interest, переведенную статью которого приводит «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает автор статьи, когда о существовании ВА-111 узнали военные эксперты других стран, они были ошарашены её тактико-техническими возможностями. Чтобы не ходить вокруг да около, можно сразу отметить одно из главных преимуществ подводной ракеты «Шквал» – крайне высокая скорость!

Пока прочие торпеды плетутся где-то позади со средней скоростью до 120 км/ч, ВА-111 «Шквал» вырывается далеко вперёд, развивая завидные 370 км/ч. Чтобы достичь этого, советские конструкторы разработали уникальный технологию для двигателя. Когда торпеда движется, из её носовой части выбрасываются газовые пузыри, в которых она продолжает двигаться, но уже с меньшим сопротивлением воды.

Отмечая преимущества «Шквала», автор статьи назвал торпеду настоящим «охотником на американские подлодки». А тот факт, что в России уже начаты работы по производству «Хищника», который должен заменить «Шквал», военный эксперт назвал весьма пугающим.