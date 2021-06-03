В мире снова происходит разделение стран на «своих» и «чужих», что говорит о начале новой холодной войны заявил замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин. Он также отметил, что «чужие» однозначно идентифицируются в качестве непримиримого врага.

Кроме того, изменяются давно сложившиеся принципы ведения боевых действий. Связано это с переносом вооружений в космическое пространство, появлением боевых роботов, к которым относятся и беспилотные аппараты, а также с противоборством в киберпространстве.

По словам Фомина, система сотрудничества между государствами в настоящий момент рассыпается в прах. Создается совершенно новый миропорядок, в котором существуют только те самые «свои» и «чужие». Причем крупные игроки намеренно втягивают в холодную игру более мелких, внушая им свою точку зрения на устройство мира.