читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В мире снова происходит разделение стран на «своих» и «чужих», что говорит о начале новой холодной войны заявил замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин. Он также отметил, что «чужие» однозначно идентифицируются в качестве непримиримого врага.

Кроме того, изменяются давно сложившиеся принципы ведения боевых действий. Связано это с переносом вооружений в космическое пространство, появлением боевых роботов, к которым относятся и беспилотные аппараты, а также с противоборством в киберпространстве.

По словам Фомина, система сотрудничества между государствами в настоящий момент рассыпается в прах. Создается совершенно новый миропорядок, в котором существуют только те самые «свои» и «чужие». Причем крупные игроки намеренно втягивают в холодную игру более мелких, внушая им свою точку зрения на устройство мира.

Вам может понравиться

В Сети показали Кейт Бланшетт в образе Лилит из Borderlands

В Сети была опубликована новая фотография со съёмок экранизации Borderlands. На кадре изображён силуэт персонажа Лилит, которую в экранизации сыграет Кейт Бланшетт. Впрочем, увидеть на этом снимке лицо героини или
  • Анна
  • 01.06.2021
  • читать 1 минуту

Кремль отреагировал на статью Times об уровне смертности от Covid в России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков никак не захотел комментировать статью в издании Times о якобы заниженном в России уровне смертности от коронавирусной инфекции. Чиновник заявил, что совершенно непонятно, на какой информации

Учёные рассказали об “омолаживающем” влиянии карантина на людей

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что после самоизоляции люди начали ощущать себя моложе. В исследовании были задействованы взрослые люди от 35 лет, имеющие работу, пенсионеры, также продолжающие работать,
  • Анна
  • 01.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 3 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июня – пасмурно, до 13 °C | Королев: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 3 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 3 июня – небольшой дождь, до 19 °C |