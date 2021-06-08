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Иван Филипоненко, представитель Минобороны ЛНР, сообщил, что в Донбассе были замечены украинские бойцы спецназа.

Согласно его словам, силам ополчения непризнанной республики удалось обнаружить прибытие разведывательных отрядов Сил спецопераций в зону нахождения четырнадцатой бригады украинских вооруженных сил. Он был развернут в окрестностях поселения Трехизбенка, находящегося возле фронтовой линии.

Отмечается, что силы украинского спецназа уже не раз использовались для осуществления разведывательных и диверсионных операций, направленных против ЛНР. При этом Филипоненко напомнил, что подобные попытки все время завершались полным провалом.

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