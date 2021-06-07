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Корреспонденты «Пятого канала» сообщили, что плотина, возведенная на Северо-Крымском канале, стала медленно рушиться, из-за чего в Крым теперь поступает украинская вода.

На территории Херсонской области дамба появилась еще 7 лет назад. Она была построена работниками фермерских хозяйств из металлических конструкций и мешков с песком. Спустя год украинские власти принялись за создание новой плотины, более прочной, однако она так и не была достроена.

Недавно местные жители обнаружили, что данная дамба больше не способна выдерживать давление со стороны Днепра, поэтому вода начала просачиваться на полуостров. Эксперты при этом отмечают, что дно канала практически полностью высохло, а ведь еще несколько лет назад уровень воды в нем превышал 5 метров.

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  • Анна
  • 05.06.2021
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