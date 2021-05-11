Американские учёные сделали шаг к созданию гиперзвуковых двигателей, которые можно будет использовать для космических самолётов.

Как сообщается, специалисты из Университета Центральной Флориды создали прототип установки, которая может выдерживать детонацию в фиксированном положении. Детонация весьма сильно ускоряет полёт воздушных средств и, как указывается, в теории самолёт с таким двигателем совершит перелёт через Атлантический океан за один час.

Однако создание подобных двигателей осложняется тем, что детонацию сложно держать под контролем. Разработанная установка позволяет зафиксировать положение двигателя лишь на несколько секунд, но и этот результат уже является значительным прогрессом. В будущем, как считают специалисты, они смогут создавать гиперзвуковые двигательные установки.

Ранее мы сообщали, что в США разработали дрон, которые летает на водороде и солнечном свете. Он разрабатывался для осуществления разведывательных действий.