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Учёные из Китая нашли череп нового вида человека, который получил название Homo longi, или «человек-дракон».

Изучившие находку специалисты заявили, что подобного черепа они раньше не видели. Как отмечается, лицо, нос и челюсти этого человека были весьма широкими, а скулы тонкими. Также большими были глаза, а мозг имел размер, аналогичный мозгу современного человека.

Учёные установили, что эти люди жили в Восточной Азии около 146 тысяч лет назад. Такие указывается, что Homo longi имеют более близкое отношение к Homo sapiens по сравнению с неандертальцами.

Как отмечается, череп обнаружили ещё в 1933 году. Нашёл его китайский рабочий. Он спрятал череп, опасаясь, что его заберут японские захватчики. Рассказал он о своей находке семье лишь незадолго до смерти. В 2018 году эти люди достали череп и передали его Музею наук о Земле Университета Хэбэй.

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