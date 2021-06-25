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Команда палеонтологов смогла найти на территории Израиля древнюю стоянку, которая была создана представителями неизвестного науке промежуточного вида людей свыше 400 000 лет назад.

Уникальный объект назвали Нешер-Рамла. Согласно словам антропологов, найденные окаменелости отличаются от скелета человека разумного. К примеру, у этих предков современных людей отсутствовал выраженный подбородок. Эксперты смогли также найти на месте раскопок различные инструменты, созданные из камня.

В настоящее время специалисты пытаются узнать, что именно случилось с этим промежуточным видом людей. Не исключено, что его представители позднее ассимилировались с человеком разумным, возникшим в данном регионе примерно 180 000 лет назад. Они помогут ученым закрыть пробелы в археологической летописи.

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