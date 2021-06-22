Во второй половине текущего года в Китае пройдут совместные учения НОАК и российских ВС. Детали этих маневров сейчас обсуждаются с китайской стороной на встрече в Хабаровске.

Пресс-служба Восточного военного округа РФ сообщает, что в маневрах под названием «Запад / Взаимодействие — 2021» будут принимать участие российская оперативно-техническая и армейская авиация, а также один из мотострелковых батальонов. Подробный план учений стороны должны разработать до конца этой недели.

Кроме того, сейчас обсуждаются все аспекты материально-технического обеспечения военнослужащих РФ и порядок их прибытия в Китай.

Местом для учений выбран полигон китайской армии, расположенный в Нинся-Хуэйском автономном районе. Точная дата начала маневров пока не определена.