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Мона Фортье, замглавы Минфина Канады, отметила на страничке в «Твиттере», что уже к 2035 году в стране в продаже будут представлены только те машины, которые имеют нулевой показатель выбросов.

В своем сообщении вице-министр сообщила, что речь идет о мерах по созданию зеленой экономики в Канаде. В рамках их реализации, все новые грузовые и легковые машины, представленные на канадском авторынке, не будут загрязнять атмосферу во время эксплуатации. Это решение должно позволить стране добиться снижения выбросов диоксида углерода до нуля через 29 лет.

Эксперты отмечают, что нулевыми выбросами в атмосферу обладают электрокары. Таким образом, можно предположить, что канадские дилеры будут продавать только подобные виды авто. Ранее некоторые автопроизводители заявили, что в будущем собираются отказаться от продажи машин с ДВС.

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