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Винченцо Трани, руководитель российско-итальянской торговой палаты, отметил, что производство препарата от COVID-19 «Спутник V», разработанного в РФ, является выгодным делом.

Согласно его словам, российская вакцина пользуется повышенным спросом во многих странах мира, поэтому предложение попросту не поспевает за ним. В результате ее выпуск приносит немалый доход итальянской компании Adienne. Она может продавать данный препарат во всех уголках планеты за исключением Европы.

Дело в том, что ЕМА все еще не выдало разрешение на использование «Спутника V» в европейских странах. Трани считает, что чем быстрее оно будет выдано, тем больше жизней удастся спасти. Однако, даже без учета ЕС, российский препарат является второй по распространенности вакциной на Земле.

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