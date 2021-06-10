В немецком информационном агентстве Handelsblatt отметили, что одна из целей создания «Северного потока – 2» заключается в «воспитании Украины».

По мнению журналистов, Владимир Путин, лидер РФ, собирается воспользоваться данным трубопроводом в виде мощного рычага давления на киевские власти. На это указывает его недавнее высказывание о том, что Россия не собирается оснащать газом другие страны, намекая тем самым на Украину.

Авторы материала считают, что «СП-2» является политическим инструментом, направленным против Киева, который пытается бороться за свою независимость. Цель газопровода заключается в приближении Украины к политике Москвы.