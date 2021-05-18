Немецкие журналисты считают, что одной из главных причин распада СССР стала западная культура. Их статья была опубликована немецким изданием T-Online.

Как заявили авторы статьи, в 1989 году состоялся Московский международный фестиваль мира. На этом мероприятии выступили различные зарубежные исполнители, в том числе и известная группа Scorpions. Последние исполнили композицию Wind of Change («Ветер перемен»), и, как считают авторы статьи, она весьма повлияла на развал СССР.

Так, они объяснили, что песня имеет мелодию, которая легко и быстро запоминается. В итоге эта композиция быстро разошлась по стране, как «огонь по тайге». Авторы статьи указали, что после этого люди СССР осознали, что можно жить лучше, и захотели перемен, а в скором времени после этого СССР и распался.

Кроме того, в статье было указано, что текст песни фронтмену группы Клаусу Майне передал один из сотрудников ЦРУ, и эту композицию написали в спецотделе «боевой поэзии».

Ранее немецкий аналитик Клаудия фон Зальцен заявила, что Кремль является непосильным вызовом для немецкой власти. Своими призывами к Кремлю Берлин пытается замаскировать эту слабость.