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В Екатеринбурге врачам удалось спасти женщину, которая имела редкий и смертельно опасный диагноз.

Как отмечается, 69-летней женщине несколько месяцев не могли поставить точный диагноз. В московском Центре имени Н. Н. Блохина медики всё же сумели установить, что у пациентки десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль брюшной полости. По словам врачей, такая опухоль весьма редка, и трудно лечится. Кроме того, она очень быстро растёт.

У пациентки также было обнаружено осложнение – с опухолью достаточно близко контактировали жизненно важные органы. Проводить операцию женщине отказались, и она вернулась в Екатеринбург. Здесь в СОКБ №1 ей согласились провести операцию, однако для этого женщине пришлось пройти четыре курса химиотерапии. Как отмечается, врачам удалось сохранить и все важные структуры, и полностью удалить опухоль.

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  • 01.06.2021
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