Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, когда между Россией и Египтом возобновится авиасообщение.

У специалистов АТОР нет точных дат, однако они предполагают, что уже в конце июня россияне смогут отправиться на египетские курорты. Так, президент Египта поручил губернаторам регионов подготовить свои курорты к приезду туристов из России. Также о том, что прямые авиарейсы между Россией и Египтом могут начаться в июне, сообщают и египетские СМИ.

При этом рейсы в некоторые места будут ограниченными. К примеру, в Шарм-эль-Шейх поначалу могут пропускать не более 12 рейсов в неделю. В Хургаду же любые рейсы могут быть неограниченными. Это направление среди российских туристов наиболее популярное.

Недавно российский посол в Турции заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено ещё не скоро. В пример он привёл ситуацию прошлого года, когда Россия полностью возобновила все авиаперевозки только в августе.