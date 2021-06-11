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Между Североатлантическим альянсом и Россией должен быть установлен уровень доверия, необходимый для решения совместных задач. Но при этом позиция чешской делегации по вопросу событий на Украине должна оставаться максимально жесткой. Такое напутствие дал президент Чехии Милош Земан перед саммитом НАТО.

Он отметил, что в задачу Альянса входит предотвращение возможных военных столкновений, поэтому он должен обеспечить безопасность европейских государств и эффективное сдерживание России.

Помимо Украины, чешская делегация должна придерживаться жесткой позиции и по поводу «гибридных атак», которые РФ якобы проводит в отношении стран-участниц Североатлантического альянса.

Земан лично возглавит делегацию от Чехии и выступит на саммите. Его речь займет около 5 минут. Также мероприятие посетят Якуб Кулганек, возглавляющий внешнеполитическое ведомство, и глава Минобороны Любомир Метнар.

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