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Палеонтологам удалось найти на территории Арктики окаменелости динозавров, обитавших на севере круглый год, даже несмотря на низкие температуры.

Согласно их словам, они нашли крошечные окаменелые останки детенышей и взрослых особей. Это указывает на то, что арктические динозавры не уходили на юг для рождения и воспитания своего будущего потомства, а оставались в этом регионе все 12 месяцев. Это первое доказательство того, что доисторические ящеры могли размножаться даже в столь северных широтах.

Грегор Эриксон, один из исследователей, отметил, что подобная находка является большой редкостью, так как останки детенышей обычно плохо сохраняются из-за хрупкости и небольших размеров. Теперь специалисты пытаются понять, как именно динозаврам удавалось выживать в Арктике. Скорее всего, небольшие ящеры прятались в норах, а крупные питались папоротником, древесной корой и мхом.

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