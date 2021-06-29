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Представители МИД Узбекистана отметили, что недавно несколько десятков афганских ополченцев и военнослужащих перешли через афганско-узбекскую границу.

Согласно их словам, любые попытки нелегально перейти через узбекскую границу будут тут же пресекаться. Они напомнили, что в воскресенье, 27 июня, 44 афганских пограничников и солдат ополчения пробрались на территорию республики в окрестностях Шортела. За день до этого удалось зафиксировать незаконное проникновение 3 силовиков из Афганистана.

Всех иностранных граждан вернули на родину. В СМИ напоминают, что несколько дней назад боевикам из «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России) удалось взять под контроль несколько областей, которые имеют общую границу с Узбекистаном. В результате ополченцам и афганским вооруженным силам пришлось отступить.

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