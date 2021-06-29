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В издании epoznan.pl отметили, что на территории Польши был избит украинец. Причиной конфликта стало использование пострадавшим родной речи.

Данное происшествие случилось 27 июня неподалеку от Познани, на пляжной территории. Согласно словам одного из свидетелей произошедшего, мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, пристал к нескольким украинцам, которые беседовали друг с другом на своем языке. Впоследствии между ними возникла потасовка, во время которой поляк избил одного из уроженцев Украины.

После драки хулиган попытался убежать, но его схватили люди, находившиеся неподалеку. Затем он был передан в руки местным полицейским. Представители правоохранительных органов позднее сообщили, что потерпевшему была оказана вся необходимая медпомощь.

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