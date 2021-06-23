Любовь Титаренко, актриса из Украины, подвергла жесткой критике слова Алексея Данилова, представителя украинского Совбеза, сказанные им по поводу наводнения на Крымском полуострове.

Ранее Данилов сообщил, что «Бог дал слишком много воды Ялте и Керчи», из-за чего местные жители теперь не могут решить, как с ней быть. Украинская артистка отметила, что над такими ситуациями нельзя шутить. Она предположила, что секретарь СНБО мог сказать это необдуманно, однако вспомнила, что у него есть семья и дети, которые должны были указать ему на ошибку.

По мнению Титаренко, хоть киевские политики и называют Крым «украинским», однако их отношение к крымчанам показывает обратное. Она добавила, что полуостров никогда не вернется в состав Украины, пока во власти находятся такие злые люди как Данилов.