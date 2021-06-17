Украина провела очередные учения в Херсонской области, граничащей с российским Крымом. На этот раз в маневрах участвовали танковые подразделения.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев раскрыл подробности учений. Он отметил, что танкисты тренировались наносить условному противнику максимальный урон как с близкого, так и с дальнего расстояния. Кроме того, экипажи отрабатывали приемы маскировки боевых машин и оборудования позиций для оборонительного боя.

В рамках учений украинские танкисты также учились преодолевать самые разнообразные препятствия, начиная с оврагов и мостов и заканчивая минными заграждениями, установленными противником.

Напомним, что недавно в Херсонской области также проводились учения инженерно-саперных и зенитно-ракетных подразделений.