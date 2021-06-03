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Глава военного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что Киев намерен рассчитывать исключительно на собственные силы и самостоятельно изготавливать боеприпасы для гранатометов, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ. Тут же он отметил, что в производстве будут использованы натовские комплектующие.

По словам министра, производство снарядов на украинских предприятиях позволит решить проблему с нехваткой боеприпасов для ВСУ. Компоненты для них будут поставлять страны, входящие в Североатлантический альянс.

Таран также сообщил, что речь идет о гранатометных снарядах ВОГ-17ИН, ВОГ-17В и других модификациях данной линейки. В настоящий момент эти боеприпасы проходят комплекс государственных испытаний. После этого они будут приняты на вооружение украинской армии.

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