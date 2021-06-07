Специалисты заявили, что таяние ледников способно привести к эффекту «климатического домино».

Как отмечается, в настоящее время из-за глобального потепления происходит нагревание океана. В свою очередь, это приводит к дестабилизации ледяных щитов Земли. Учёные провели около трёх миллионов компьютерных симуляций, чтобы просчитать последствия потепления, и пришли к неутешительным выводам.

Как было указано, даже незначительное с виду потепление на полюсах всего лишь на пару градусов с весьма большой вероятностью окажет влияние на климат по всей планете. Это спровоцирует затопление прибрежных территорий и гибель многих животных. Для людей также настанут сложные времена, и есть вероятность, что многие люди не смогут выжить.

На данный момент учёные не могут точно сказать, сколько времени займёт процесс «домино», так как это зависит от многих причин. Однако они заявили, что для того, чтобы избежать страшных последствий, людям необходимо начать бороться с изменениями климата.

Недавно специалисты пришли к выводу, что 37% смертей, которые связаны с аномальной жарой, произошли из-за глобального потепления. Доля этих смертей продолжает увеличиваться, так как не все люди адаптируются к изменению температуры.