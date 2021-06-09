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Специалисты из Университета Айовы выяснили, как образуется северное сияние.

Выяснилось, что основную роль в появлении этого явления играют альвеновские волны, представляющие из себя электромагнитные волны в плазме. Как указываются, они исполняют роль ускорителя частиц.

Согласно предположению учёных, альвеновские волны расходятся вдоль магнитного поля. После этого они проникают в верхние слои атмосферы, где происходит столкновение с молекулами азота и кислорода. Они приходят в возбуждённое состояние, в котором и светятся.

По словам экспертов, данную теорию частично подтверждает информация, полученная с космических аппаратов, которые проводили наблюдение над северными сияниями. Полностью доказать гипотезу удалось после проведения эксперимента при помощи Большого плазменного аппарата.

Недавно учёные разработали нейросеть, которая может в автоматическом режиме искать контуры корональных дыр на изображениях Солнца. Это позволит лучше прогнозировать космическую погоду.

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