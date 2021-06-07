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Группе астрономов удалось создать нейронную сеть, способную в автоматическом режиме обнаруживать контуры корональных дыр на изображениях Солнца.

Исследователи напоминают, что корональными дырами являются сравнительно холодные и темные участки солнечной поверхности, где происходит разрыв линий магнитного поля светила. Это приводит к попаданию плазмы в космическое пространство. В результате эти «дыры» представляют собой основной источник возникновения геомагнитных бурь.

Благодаря новой неройсети, ученые смогут быстро находить указанные зоны и следить за их изменениями по фотоснимкам, которые делают космические аппараты. Чтобы обучить свой ИИ, специалисты «скормили» ему почти 1 700 подобных фото. В будущем он поможет лучше прогнозировать космическую погоду.

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