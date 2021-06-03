Специалисты из Швейцарии разработали новый способ, благодаря которому можно предотвратить рецидив раковых клеток.

Как отмечается, даже если у онкобольного человека вырезать опухоль, заражённые сверхприспособленные клетки могут мигрировать в другие органы и находиться там в спячке. Однако в любой момент может произойти рецидив. Во время спячки заражённых клеток можно управлять количеством раковых клеток и их неоднородностью. Этот период можно использовать для предотвращения рецидива рака.

В своих исследованиях учёные использовали препарат sirturo, который применяется для лечения туберкулёза. Это лекарство воздействует на механизм выработки энергии в сверхприспособленных раковых клетках, что приводит к блокировке метастазов. На здоровые клетки препарат не оказывал никакого влияния.

Выяснилось, что аналогичное действие препарат оказывается и на клетки, заражённые раком. Его эффективность была оценена в 85%.

Недавно мы сообщали о женщине, у которой была обнаружена редкая форма рака. Из-за осложнений проводить операцию было рискованно, однако врачи с этим справились.