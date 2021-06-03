Специалисты сумели создать материю, которая аналогична той, что была после Большого взрыва.

Как заявили учёные, в первые мгновения существования Вселенной энергия была представлена в виде плазмы, которая затем расширилась и остыла. Это привело к трансформации плазмы в другие виды материи. Первым появились, как указывается, кварки, которые затем создали элементарные частицы с глюонами.

Используя Большой Адронный коллайдер, специалисты разогнали частицы свинца до 99,9% скорости света. Таким образом им удалось превратить материал в плазму. Получить кварк-глюонную плазму учёные смогли всего лишь на доли секунды, однако даже этого хватило для исследования характеристик новой структуры.

К примеру, выяснилось, что плазма обладает меньшим сопротивлением, чем любые другие известные вещества.

Учёные недавно сумели обнаружить источник загадочного радиовсплеска из космоса. Выяснилось, что источник сигнала удалён на 11,7 миллионов световых лет от Земли.