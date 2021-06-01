читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Астрономы вычислили источник сигнала класса FRB 20200120Е, который был зафиксирован недавно.

Специалисты причислили данный сигнал к быстрым радиовсплескам. Аналогичные сигналы учёные фиксируют уже несколько лет – впервые они были замечены в 2007 году, но до сих пор непонятно, как они образуются. Отмечается, что эти сигналы очень короткие, но при этом весьма мощные. Некоторое время предполагалось, что сигналы случайны, но позже было обнаружено, что некоторые сигналы повторяются с определённой цикличностью.

К цикличным сигналам относится и FRB 20200120Е. По словам специалистов, источник сигнала удалён на 11,7 миллионов световых лет от Земли и находится в галактике М81, в шаровом скоплении весьма старых звёзд. Таким образом, он является ближайшим внегалактическим объектом подобного рода.

Недавно учёные предположили, что Млечный Путь возник не из-за столкновения двух галактик. Такое предположения возникло во время наблюдения за галактикой UGC 10738.

Вам может понравиться

Ученые рассказали о возможных местах наличия жизни на Марсе

Исследователи считают, что на Марсе уже существует жизнь, однако искать ее следует не на поверхности планеты, а под ней. Согласно словам многих специалистов, в далеком прошлом на Красной планете имелись

На Марсе были обнаружены останки ещё одного динозавра

Российский учёный Андрей Злобин предположил, что когда-то на Марсе обитали динозавры. Так, как отмечается, недавно марсоход NASA «Персеверанс» обнаружил на Красной планете останки динозавров. Первые фотографии поступили 15 апреля. На
  • Анна
  • 30.05.2021
  • читать 1 минуту

На Марсе запечатлели аномальные сияющие облака

Марсоход Curiositi снял на Красной планете редкие сияющие облака. Как сообщает NASA, на Марсе увидеть облака можно весьма редко. Как правило, они появляются на экваторе тогда, когда на планете температура
  • Анна
  • 30.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июня – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июня – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июня – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 1 июня – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 1 июня – пасмурно, до 25 °C |