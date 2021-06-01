Астрономы вычислили источник сигнала класса FRB 20200120Е, который был зафиксирован недавно.

Специалисты причислили данный сигнал к быстрым радиовсплескам. Аналогичные сигналы учёные фиксируют уже несколько лет – впервые они были замечены в 2007 году, но до сих пор непонятно, как они образуются. Отмечается, что эти сигналы очень короткие, но при этом весьма мощные. Некоторое время предполагалось, что сигналы случайны, но позже было обнаружено, что некоторые сигналы повторяются с определённой цикличностью.

К цикличным сигналам относится и FRB 20200120Е. По словам специалистов, источник сигнала удалён на 11,7 миллионов световых лет от Земли и находится в галактике М81, в шаровом скоплении весьма старых звёзд. Таким образом, он является ближайшим внегалактическим объектом подобного рода.

Недавно учёные предположили, что Млечный Путь возник не из-за столкновения двух галактик. Такое предположения возникло во время наблюдения за галактикой UGC 10738.