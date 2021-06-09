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Американские специалисты выяснили, по какой причине из-за коронавируса страдают лёгкие. Об этом сообщает журнал Mature Communication.

Специалисты создали первую подробную модель, которая демонстрирует контакт коронавируса с ключевым белком клеток лёгких человека. В процессе, из-за которого повреждаются лёгкие человека, участвует фрагмент оболочки коронавируса, а также белок PALS1.

По словам учёных, белки оболочки COVID-19 «вытягивают» молекулы PALS1 из межклеточных соединений и разрушают их. Из-за этого происходит быстрое распространение коронавируса, а клетки легочной ткани повреждаются и погибают. Также специалисты отметили, что эта особенность возникла, вероятнее всего, случайно, но быстро закрепилась.

Из-за нарушения контакта между клетками, иммунитет человека начинает пытаться исправить повреждения и это приводит к высвобождению цитокинов. Однако это может только усугубить ситуацию. Также из-за этого у пациента может развиться тяжёлая форма заболевания.

Ранее мы сообщали, что учёные нашли в зелёном чае вещество, которое может помочь в борьбе против коронавируса. Речь идёт о веществе галлокатехин.

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