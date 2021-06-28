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Учёные, во время проведения исследования, выявили новый способ обмена данными между мозговыми клетками.

Как сообщается, нашли этот способ при исследовании электрической активности фрагментов ткани, которая была удалена у людей с эпилепсией в ходе проведения операции. Обнаружен он был во внешних корковых клетках мозга. Выяснилось, что некоторые клетки коры мозга задействуют для передачи сигнала ионы кальция. Ранее было известно, что для передачи сигналов применяются ионы натрия.

Положительно заряженные ионы кальция продуцировали ранее нигде не отмеченные волны напряжения. Этот механизм получил название опосредованного кальцием потенциалом дендритного действия (dCaAp).

В дальнейшем планируется изучить этот процесс более подробно.

Недавно специалисты из США выяснили, что происходит в мозге человека после наркоза. Оказалось, что в целом мозг довольно устойчив к воздействию анестезии.

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