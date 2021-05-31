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Команда исследователей из США решила выяснить, что именно происходит в человеческом мозгу во время глубокого наркоза. Результаты их работы были опубликованы в издании eLife.

В рамках масштабного исследования, в котором приняли участие 30 добровольцев, испытуемых ввели в состояние наркоза, воспользовавшись такими медицинскими препаратами, как пропофол и изофлуран. Они провели под ним примерно 180 минут. Специалисты изучили активность мозга с помощью ЭЭГ.

Как оказалось, после введения человека в наркоз в мозгу первым делом отключается участок, который отвечает за выполнение абстрактных действий. При этом на восстановление реакции и внимания у человека уходит заметно больше времени, чем ранее считали исследователи. Однако в целом мыслительный орган оказался крайне устойчив к воздействию анестезии.

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