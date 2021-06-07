Специалисты из Саудовской Аравии разработали метод, который позволяет получать литий из морской воды.

Как отмечается, в этом способе задействованы мембраны и электролиз. С их помощью можно получить порошок фосфата лития. Его чистота составляет 99,94%, что позволяет перерабатывать его дальше. В морской воде, как сообщается, содержится от 0,1 до 0,2 частей лития на миллион.

Для аккумуляторов литий является важнейшим компонентом, который стоит достаточно дорого. По словам учёных, данный способ отличается дешевизной. Так, для того, чтобы добыть из морской воды один килограмм лития, потребуется потратить всего лишь около пяти долларов. Таким образом, данный способ позволит получать чистый продукт, из которого в дальнейшем получатся дешевые батареи.

Ранее мы сообщали, что учёные напечатали на 3D-принтере биоразлагаемый аккумулятор. Он способен полностью разложиться в земле за два месяца.