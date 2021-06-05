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Учёные разработали аккумуляторную батарею, которая полностью разлагается в естественной среде.

Как сообщается, конденсатор был напечатан на 3D-принтере. Для печати были использованы чернила на желатиновой основе, в которую были добавлены нановолокна и нанокристаллы целлюлозы, сажа, графит, активированный уголь. Поваренная соль выступила в качестве электролита.

Конденсатор состоит из четырёх слоёв с электролитом в центре. Он способен выдавать ток несколько часов. В рамках эксперимента аккумулятор запитал небольшие цифровые часы.

Также сообщается, что аккумулятор способен выдержать тысячи циклов зарядки-разрядки. В будущем предполагается заряжать такие конденсаторы электромагнитным полем. Разработка способна полностью разложиться в почве всего лишь за два месяца.

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  • Анна
  • 03.06.2021
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