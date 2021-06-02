Ученые из Израиля провели эксперимент на мышах и заявили о создании методики, которая способна продлевать жизнь на 23 процента. При этом действует она не только на грызунов, но и на людей.

Ученые рассказали, что все дело в содержании белка SIRT6, от которого во многом зависит скорость старения. С годами количество этого вещества в организме уменьшается, однако имеется способ увеличить его концентрацию искусственным путем. Для этой цели специалисты разрабатывают молекулы, которые либо повышают содержание белка, либо активизируют уже имеющееся вещество.

Профессор Хаим Коэн, который возглавляет эксперименты, открыл свойства белка SIRT6 в 2012 году. Сперва он добился увеличения жизни мышей на 15 процентов, но тогда метод действовал исключительно на самцов. Позже, после длительных исследований, Коэн сумел продлить грызунам жизнь на 23 процента в среднем. При этом самцы стали жить на 30%, а самки – на 15% дольше, чем до увеличения уровня белка.