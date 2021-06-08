Группе экспертов удалось оживить червей-коловраток, пробывших в спячке около 24 000 лет. Их обнаружили в вечной мерзлоте, расположенной в восточной части Якутии.

Согласно словам одного из исследователей, данное открытие является доказательством того, что многоклеточные организмы способны прожить более десяти тысячи лет, если почти полностью остановить у них обмен веществ. Специалисты отмечают, что ожившие коловратки полностью здоровы.

Речь идет о примитивных многоклеточных существах, обладающих высокой живучестью. Они могут выжить даже в условиях очень продолжительных засух, так как способны «высушивать» себя, вырабатывая вещества, необходимые для жизни.