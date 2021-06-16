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Американские ученые, представляющие Университет Иллинойса, нашли новое предназначение для графена. В ходе лабораторных экспериментов они выяснили, что этот тончайший, но чрезвычайно прочный материал может использоваться для диагностики Covid-19.

Ученые создали датчик, в котором лист графена объединили с антителами реагирующими на спайковый белок коронавируса. После этого на детектор воздействовали сперва положительными, а затем отрицательными образцами искусственной слюны, одновременно с этим измеряя колебания тончайшего листа на атомном уровне.

Выяснилось, что при воздействии Covid-положительных образцов колебания демонстрируют изменения. В то же время отсутствие вирусных частиц в искусственной слюне подобного эффекта не вызывало. Кроме того, получить результат измерений удалось всего за 5 минут, что дает возможность значительно ускорить процесс диагностики Covid-19.

Руководитель исследования Викас Берри рассказал, что имеющий толщину всего в один атом лист графена обладает уникальными характеристиками. Если его модифицировать с применением антител, как и было сделано в ходе эксперимента, то можно абсолютно точно определять наличие частиц коронавируса в образцах слюны. Причем делать это в считанные минуты.

Группа ученых из Университета Иллинойса не в первых раз занимается созданием подобных детекторов. Ранее они разработали датчики на основе листов графена, которые так же быстро определяют наличие БАС или раковых клеток в человеческом организме. Авторы исследований заявляют, что помимо высокой скорости диагностики, к преимуществам подобных устройств относятся дешевизна и точность результатов, что выгодно отличает их от любого другого диагностического оборудования.

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