В издании «Свободная пресса» прокомментировали морские маневры Sea Breeze в черноморской акватории, в которых примут участие свыше 4 000 военных, 40 кораблей и 30 единиц боевой авиации Североатлантического альянса.

При этом военные специалисты рассчитали, что для нейтрализации всех морских сил НАТО в данном регионе необходимо сделать всего один залп из береговых ракетных установок «Бал». Для этого можно также задействовать «Бастионы». Владислав Шурыгин, эксперт в области вооружения, напомнил, что на территории Крыма размещены системы ПРО С-400 и средства РЭБ, которые помогут защитить полуостров от возможной атаки.

В данном российском регионе также размещены новейшие гаубицы и реактивные системы залпового огня. В случае необходимости командование может поднять в воздух бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, оснащенные противокорабельными ракетами. Поэтому эксперты считают, что Запад в настоящее время не способен противостоять РФ в Черном море.