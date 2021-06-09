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Соединенные Штаты так долго строят своего «убийцу» российских ЗРК С-400, что в итоге он может оказаться абсолютно бесполезным, считает автор издания The National Interest Крис Осборн. Журналист сообщает, что РФ уже принимает на вооружение комплексы С-500, с которым бомбардировщику B-21 Raider не совладать.

Автор статьи отмечает, что этот самолет действительно является большим шагом вперед. Главная его особенность – это модульная конструкция. После появления B-21 США уже не нужно будет строить новые самолеты или проводить дорогостоящую модернизацию всякий раз, как потенциальный противник изобретет очередной комплекс ПВО. Будет достаточно добавить новые модули и обеспечить успех в борьбе с противовоздушной обороной.

В то же время с российским ЗРК С-500 такой номер вряд ли пройдет. Этот комплекс способен обнаруживать самолеты потенциального противника на расстоянии до 600 километров, он вооружен сразу несколькими разновидностями ракет и оснащен сверхсовременной радиолокационной станцией. Подстроиться под него практически невозможно, поэтому B-21 Raider не спасут самые новые модули.

Автор публикации, которую пересказал сайт «ПолитРоссия», заявляет, что США слишком уж долго строили свой передовой бомбардировщик. Этого времени России оказалось достаточно, чтобы подготовиться к его появлению и сделать новейший самолет бесполезным уже с первого вылета.

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