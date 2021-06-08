Творческий путь Дины Лайзис, ее новый клип и работа с композитором Риком Эллисоном.

Почему вы решили заняться музыкой? Что вдохновило вас посвятить этому свою жизнь?

Честно говоря, не помню, чтобы был именно момент принятия решения. Музыка это то, что всегда было частью меня. Мои родители – музыканты, и с самого начала они прививали мне любовь к ней. Думаю, как только я почувствовала эту любовь, музыка стала частью меня, и я поняла, что она всегда будет в моей жизни.

Поддерживали ли родители ваш выбор?

С самого начала они меня очень поддержали. Мои родители безумно любят музыку, и когда я проявила желание заниматься ей, они сделали все, что было в их силах, чтобы мне помочь. Они дали мне такое количество знаний и поддержки, о которой я не могла и мечтать.

В чем плюсы и минусы быть артистом?

Положительный момент, безусловно, состоит в том, что можно заниматься тем, что ты действительно любишь. Это самореализация, которая в то же время позволяет делать мир лучше и вдохновлять людей вокруг.

Из негативных моментов можно отметить, что это чрезвычайно тяжелая работа, которая требует ставить во главу угла свои искренние эмоции и чувства – ради совершенно неизвестного результата. В каком-то смысле, это очень личное и пугающее занятие, но когда ты являешься музыкантом по своей сути, другого выбора, кроме как делать это – нет. Каждая клеточка твоего тела подсказывает идти по такому пути.

Совсем недавно вы выпустили песню “Alone”, которая была написана в соавторстве с композитором – Риком Эллисоном. Как вы с ним познакомились? Что послужило толчком к совместному творчеству?

Рик оказал огромное влияние на меня, как на певицу. Я любила и пела его песни с самого детства. Безусловно, я мечтала создать что-нибудь совместно с ним. Сотрудничество произошло после того, как я записала кавер на его «Je T’aime» (мне потребовалось 967 дублей из-за неисправного оборудования, чтобы сделать его наилучшего качества). Я решила рискнуть и отправить ему письмо по электронной почте. Примерно через год – я получила ответ, который довел меня до слез, – он написал, что мое исполнение его тронуло.

Когда мы встретились, начался мозговой штурм,мы изучали мелодии и в конечном счете, вполне естественно и непринужденно получилось сочинять музыку. Наша главная цель заключалась в том, чтобы наше творчество касалось души других людей и вдохновляло их.

Клип “Alone” снимался в пустыне, где нет ни воды,ни комфортных условий, ни инфраструктуры. Как пришла такая идея? Тяжело ли было снимать в таких условиях?

Идея возникла во время мозгового штурма с моим менеджером Светланой Хачиян, когда мы думали о том, как лучше всего рассказать эту историю. Затем мы взяли на борт замечательного режиссера Марию Скакун. Мало-помалу все части начали собираться воедино.

Съемки в пустыне действительно были непростыми и проблематичными, но мы предвидели эти трудности и были хорошо подготовлены. У нас были все необходимые материалы и оборудование. Наши дни начинались в 4 часа утра и заканчивались после часа ночи. Температура колебалась от -1 до 30 градусов в течение нескольких часов (приходилось постоянно переключаться между солнцезащитным кремом и теплыми куртками). Нам действительно пришлось несколько раз неожиданно использовать автомобильный аккумулятор, чтобы включить плойку для завивки, но в остальном все шло по плану.

Почему вы пишете песни на английском языке?

Я живу в США с 4 лет. Так что английский язык – это значительная часть меня. Также это позволяет мне общаться с аудиторией по всему миру. Но я пою песни и на других языках, более того я пишу песни на русском. Вообще, у меня есть версия «Alone» на русском языке. Мне нравится самовыражаться через музыку. Мне действительно дороги многие языки и стили, потому что все они составляют меня настоящую.

Недавно вы выпустили версию песни «Alone» на русском языке. Расскажите о её создании и почему вы решили сделать русскую версию именно этой песни?

У нас с Риком русские и украинские корни. Когда мы начали наше сотрудничество, мы говорили о том, что хотим, чтобы наша музыка представляла нас как можно больше. Сначала песня была написана на английском, но мы почувствовали, что мелодия будет близка русской аудитории.

Рик написал мне за ночь до того, как я должна была вылететь, чтобы записать материал – что мы должны попробовать записать обе версии. Я уже была в постели, но в 12 часов ночи начала писать текст песни. Примерно через час он был готов. Казалось, что он уже был «готов» к созданию. Также – исполнение песни на русском языке позволило мне увидеть и выразить разные оттенки и эмоции в мелодии.

Очень интересно видеть, как разные люди относятся к разным версиям. Многие англоязычные слушатели предпочитают русскую версию и наоборот. Меня всегда восхищает, сколько разных уровней восприятия музыки – это личный опыт для каждого слушателя. Возможность писать материалы на разных языках позволяет мне делиться своей музыкой с большим количеством людей, за это я благодарна.

О чем вы мечтаете? Какие у вас планы на будущее?

Я мечтаю о том, чтобы мою музыку слушали все больше и больше людей по всему миру, и чтобы она вдохновляла их так же, как вдохновила когда-то меня. Русская версия “Alone” (За любовь) выходит совсем скоро, и у меня есть еще одна песня, чему я очень рада, которая выйдет в середине июня!

Ждем релиза новой песни! Было приятно с вами пообщаться!

Спасибо, взаимно!

Посмотреть клипы певицы Дины Лайзис можно по ссылкам:

Dina Layzis – За любoвь (Official Video)

Dina Layzis – Alone (Official Video)