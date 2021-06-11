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Турция не скрывала своего намерения обеспечить защиту населения от угроз с воздуха и купила российские комплексы С-400 совершенно открыто. Причем Москва выполнила свои обязательства в полном объеме.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в очередной раз отреагировал на стремление Пентагона отговорить страну от использования российских ЗРК. Он отметил, что решить проблему можно другим путем, применяя разумные и логичные решения.

По словам Акара, Турция много вложила в НАТО и намерена продолжать сотрудничество с Альянсом в будущем. Однако ситуация с российскими комплексами напрягает руководство страны. Анкара еще до С-400 так же открыто хотела приобрести либо американские ЗРК «Патриот», либо франко-итальянские SAMP-T, но сделать этого не удалось.

Акар отметил, что в Турции живет 85 миллионов человек и они нуждаются в защите. Ждать, пока натовские страны соизволят продать Анкаре свое вооружение, времени не было, поэтому она купила С-400. Но от партнерства с НАТО Турция отказываться не намерена, так как значимость блока в мире в последние годы только возрастает.

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