Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен вывести страну в число великих держав и достичь уровня влияния близкого к тому, какой имеют Россия, Китай и США. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Важное место в этом глобальном плане лидера Турции сейчас имеет африканский континент, а конкретнее — суданский остров Суакин, располагающийся на побережье Красного моря.

Путь в Африку

Турция начала поэтапно работать над обеспечением своего присутствия на Черном континенте с 1998 года. Уже через 10 лет на саммите Африканского союза (АС) Анкара была признана стратегическим партнером региона, а в 2010 году был принят соответствующий стратегический меморандум.

Развитие отношений с Африкой является одной из самых ключевых внешнеполитических задач Турции. За 10 лет ее дипломатическое присутствие на континенте увеличилось почти в четыре раза — на сегодняшний день там открыто 43 турецких посольства.

Увеличение числа представительств, учебных учреждений, культурных центров и больниц рассматривается в качестве основы для продвижения влияния Турции на континенте. Также Анкара занимается развитием стратегического партнерства в вопросах политики, экономики и обороны.

В общей сложности Турция заключила договоры о торгово-экономическом сотрудничестве с 46 африканскими странами Черного континента. Начиная с 2005 года объем турецко-африканской ежегодной торговли увеличился до 22 млрд долларов.

Инвестиции страны в Африку сейчас превышают 7 млрд долларов — 15% от всех вложений Турции в другие государства.

Суданские амбиции Анкары

Судан входит в пятерку стран, поддерживаемых Турецким агентством сотрудничества и координации (TIKA).

На данный момент Анкара инвестировала в компании из областей легкой и тяжелой промышленности и инфраструктуры около 600 млн долларов.

В ходе своего визита в Судан в 2017 года Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о намерениях увеличить объемы двусторонней торговли с имеющихся 481,4 млн долларов до 1,2 млрд долларов.

Тогда же, в ходе встречи c экс-главой страны Омаром аль-Баширом турецкий лидер договорился о реконструкции инфраструктуры острова Суакин и его передаче в аренду Анкаре на 99-летний срок. На нем планировалось создать очередную военную базу.

Тем не менее, госпереворот в Судане в 2019 году изменил ситуацию. Новые власти аннулировали соглашение, однако Эрдоган до сих пор не теряет надежды договориться с новым правительством.

Значение региона

Усиление присутствия в Африке в целом и в Красном море в частности является важным для Анкары. Это позволит ей усилить свои позиции и приобрести право голоса в решении региональных конфликтов. Географическое расположение африканского континента в свою очередь выгодно для обеспечения безопасности и поддержания торговли по всему миру.

С Севера Красное море переходит в Средиземное через Суэцкий канал, а с юга — в Индийский океан через Баб-эль-Мандебский пролив. От располагающегося в Египте торгового канала зависят западные страны. Фактически, присутствие в регионе гарантирует контроль за поставляемые в страны НАТО энергоносители. Это понимает не только Эрдоган, но и лидеры великих держав, наращивающих свое влияние на континенте.

К примеру, Россия в настоящее время уже договорилась с суданским руководством о создании пункта материально-технического обеспечения флота для ВМФ в Порт-Судане. Перспектива появления нового объекта, дающего Москве стратегическое преимущество, уже заинтересовала США, которые прилагают усилия для того, чтобы этому помешать. Вашингтон также в свою очередь укрепляет связи с Хартумом, обещая стране финансовую поддержку. Усиливается в стране и Китай, уже имеющий в соседнем Джибути свою военную базу.

Турция рассчитывает также вступить в конкуренцию с великими державами или хотя бы занять в регионе выгодную позицию, чему может поспособствовать появление военной базы на Суакине.