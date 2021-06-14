Согласно сообщению интернет-издания Defense World, Турция выпустит свой первый оснащенный авионикой и управляющими системами прототип истребителя пятого поколения TF-X, разработанный этой страной самостоятельно. О высокой степени готовности разработки говорит то, что турецким авиапроизводителем названа конкретная дата презентации – 18 марта 2023 года.

Как указывает Defense World, Турция тем самым демонстрирует, что способна преодолеть проблемы, возникшие в результате ее исключения из программы создания истребителей F-35. Глава Турецкой корпорации аэрокосмической промышленности (Turkish Aerospace Industries – TAI) Темел Котил (Temel Kotil) заявил, что разработка и производство прототипа нового истребителя сейчас продвигается успешно, и самолет будет официально представлен 18 марта 2023 года. До этого представлялись лишь полноразмерные макеты TF-X.

Истребитель TF-X будет состоять примерно из 20 000 деталей. Темел Котил заявил, что производство деталей для истребителя будет завершено к концу 2022 года. Он отметил: «Самая важная часть этого истребителя – детали из титанового сплава, поддерживающие двигатель. Это самая сложная деталь в производстве. Однако TAI имеет большой опыт и знания в производстве таких деталей».

Чиновник также добавил, что изначально в качестве двигателя истребителя TF-X будет использоваться существующий двигатель от TRMotor, а позже истребитель будет оснащаться новым двигателем также отечественного производства. По его словам, TAI сотрудничает со многими турецкими и международными компаниями при создании этого истребителя.

«У нас есть компания Aselsan, которая занимается созданием авионики и компьютерного оборудования, в том числе эффективного бортового радара. Компания Havelsan отвечает за разработку программного обеспечения, а TAI также имеет собственную команду разработчиков программного обеспечения», – сообщил Котил.

По его словам, государственные научно-исследовательские центры Турции в области компьютерных технологий и информационной безопасности занимаются разработкой центральных компьютеров. Еще одна турецкая компания – Pavotek – разрабатывает систему распределения электроэнергии для TF-X.

Кроме того, TAI также будет сотрудничать с украинской компанией в производстве элементов управления крылом. TAI также создала отдельное партнерство для разработки и производства шасси, способного выдерживать нагрузку в 60 тонн – соответственно силе, возникающей при посадке.

По имеющимся данным, ангар, подготовленный для нового истребителя, планируется обустроить уже в этом году. Темел Котил пояснил, что из-за высокого уровня конфиденциальности проекта истребителя TF-X специальный ангар для самолета будет иметь собственное коммуникационное оборудование и компьютерную систему.